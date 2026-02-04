Andrea Sannino al Troisi il racconto in musica di Semplicemente Andrè
Il New Teatro Troisi di Napoli si riempie di musica e racconti. Da mercoledì 4 febbraio, Andrea Sannino porta sul palco il suo spettacolo “Semplicemente Andrè”. Lo spettacolo dura fino al 22 febbraio, con repliche serali e domenica pomeriggio. Sannino canta, parla e si lascia ascoltare, portando il pubblico nel suo mondo. È un recital intimo, fatto di canzoni e storie, che mostra il lato più vero dell’artista.
NAPOLI – Il New Teatro Troisi di via Leopardi si prepara ad accogliere, da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio (feriali ore 21, domenica ore 18) Andrea Sannino con “Semplicemente Andrè”, un concerto-recital che porta impresso il segno diretto dell’artista. Alla direzione musicale Mauro Spenillo, alle coreografie Teresa Sannino, per una produzione firmata Claudio Malfi che unisce rigore scenico e intimità emotiva. Lo spettacolo prende forma da un’immagine primaria, quasi archetipica: la casa dell’infanzia, appena venticinque metri quadri, ma carichi di presenze, voci e sogni. «Non potendo portare ogni spettatore nel luogo dove sono nato – racconta l’artista – ho scelto l’opposto: portare quella casa sul palcoscenico, trasformandolo in un salotto familiare, caldo, autentico». 🔗 Leggi su Primacampania.it
Approfondimenti su Andrea Sannino Teatro
Andrea Sannino, al Troisi il racconto in musica di Semplicemente Andrè
Il New Teatro Troisi di via Leopardi si prepara ad accogliere Andrea Sannino con il suo spettacolo “Semplicemente Andrè”.
Andrea Sannino al Troisi con Semplicemente Andrè
Il New Teatro Troisi di Napoli si prepara ad accogliere Andrea Sannino con il suo nuovo spettacolo “Semplicemente Andrè”.
Mara Venier , Andrea Sannino , Franco Ricciardi
Ultime notizie su Andrea Sannino Teatro
Argomenti discussi: Napoli, Andrea Sannino si racconta in musica con Semplicemente Andrè: al Troisi; Andrea Sannino, al Troisi il racconto in musica di Semplicemente Andrè - Napoli Village - Quotidiano di; Andrea Sannino al Troisi con Semplicemente Andrè; Andrea Sannino al Troisi il racconto in musica di Semplicemente Andrè.
Andrea Sannino, al Troisi il racconto in musica di Semplicemente AndrèIl New Teatro Troisi ospita Andrea Sannino con Semplicemente Andrè dal 4 al 22 febbraio, feriali ore 21, domenica ore 18. cronachedellacampania.it
Napoli, Andrea Sannino si racconta in musica con Semplicemente Andrè: al TroisiIl New Teatro Troisi di via Leopardi, si trasforma nell'intimo salotto familiare di una delle voci più amate della scena napoletana contemporanea con il nuovo ... ilmattino.it
Andrea Sannino. Andrea Sannino · Spielberg. STATE ASCOLTANDO IL NUOVO SINGOLO Avete visto il Video Ufficiale - facebook.com facebook
Esce oggi "Spielberg", il nuovo singolo di Andrea Sannino. Scritto con Mauro Spenillo, racconta storia di assenza e di attesa #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.