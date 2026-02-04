Andrea Sannino al Troisi il racconto in musica di Semplicemente Andrè

Il New Teatro Troisi di Napoli si riempie di musica e racconti. Da mercoledì 4 febbraio, Andrea Sannino porta sul palco il suo spettacolo “Semplicemente Andrè”. Lo spettacolo dura fino al 22 febbraio, con repliche serali e domenica pomeriggio. Sannino canta, parla e si lascia ascoltare, portando il pubblico nel suo mondo. È un recital intimo, fatto di canzoni e storie, che mostra il lato più vero dell’artista.

NAPOLI – Il New Teatro Troisi di via Leopardi si prepara ad accogliere, da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio (feriali ore 21, domenica ore 18) Andrea Sannino con "Semplicemente Andrè", un concerto-recital che porta impresso il segno diretto dell'artista. Alla direzione musicale Mauro Spenillo, alle coreografie Teresa Sannino, per una produzione firmata Claudio Malfi che unisce rigore scenico e intimità emotiva. Lo spettacolo prende forma da un'immagine primaria, quasi archetipica: la casa dell'infanzia, appena venticinque metri quadri, ma carichi di presenze, voci e sogni. «Non potendo portare ogni spettatore nel luogo dove sono nato – racconta l'artista – ho scelto l'opposto: portare quella casa sul palcoscenico, trasformandolo in un salotto familiare, caldo, autentico».

