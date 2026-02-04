andrea iannone non iscritto al mondiale superbike 2026 per mancanza di budget resta solo ipotesi wildcard con team cainam racing

Andrea Iannone non sarà in gara nel mondiale Superbike 2026. Il pilota di Vasto non compare nella lista degli iscritti e ha spiegato di aver deciso di non partecipare quest’anno a causa della mancanza di budget. Al momento, resta solo l’ipotesi di una wildcard con il team Cainam Racing, ma niente di certo.

Approfondimenti su Andrea Iannone

Andrea Iannone si trova in una situazione economica difficile, con il progetto di avviare il team Cainam Racing nel WorldSBK a rischio per mancanza di fondi.

Andrea Iannone non prenderà parte ai test di Jerez e anche in Australia sarà assente.

Ultime notizie su Andrea Iannone

