Andrade | Sono in AEW per restarci e ritirarmi da leggenda

Andrade El Idolo torna in AEW e promette di restarci per molto tempo. Dopo mesi di attesa, l’ex wrestler messicano si schiera definitivamente con la Don Callis Family, confermando il suo impegno e la volontà di ritirarsi da leggenda nel circuito. La sua presenza rafforza il gruppo e crea nuove aspettative tra i fan.

Ci sono voluti diversi mesi in più del previsto, ma Andrade El Idolo è tornato in AEW come una delle star di punta della Don Callis Family. Molti si sono chiesti quanto durerà, visto che i due periodi di Andrade in WWE si sono conclusi con la richiesta (e l’ottenimento) del suo rilascio o con il suo rilascio in mezzo a una nuvola di polemiche, mentre il suo primo periodo in AEW si è concluso solo dopo due anni e mezzo, ed è stato anch’esso funestato da polemiche. Questa volta, tuttavia, sembra che Andrade sia pronto a voltare pagina. Martedì sera, Andrade si è trovato a parlare con un fan, che ha fatto riferimento alla tendenza del luchador a saltare da una promozione all’altra, suggerendogli di non diventare “l’Alberto Del Rio della AEW”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

