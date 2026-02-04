Ancora piogge sull’Italia | il 2026 si conferma un anno eccezionalmente piovoso

L’Italia si sveglia sotto un cielo grigio, con piogge che non si fermano. Da inizio anno, il maltempo domina su buona parte del Paese, e il 2026 si conferma uno degli anni più piovosi degli ultimi tempi. Le precipitazioni continuano senza sosta, creando disagi e problemi ovunque.

Maltempo quasi continuo dall'inizio dell'anno. Il 2026 continua a distinguersi per una persistenza anomala delle precipitazioni. Dal giorno di Capodanno fino a oggi, ogni giornata ha fatto registrare piogge diffuse e spesso intense, con interessamento alternato di Nord, Centro e Sud, e in più occasioni dell'intero territorio nazionale. L'unica vera parentesi più asciutta è stata lunedì 12 gennaio. Gennaio dominato dalle piogge su Centro e Sud. Nel corso della prima decade di gennaio, le precipitazioni più abbondanti hanno colpito soprattutto le regioni centrali e meridionali.

