Ancora frane in collina Disagi lungo la strada che porta fino a Metato

La pioggia intensa e il vento forte hanno causato nuove frane in collina a Metato. La strada principale è bloccata, creando disagi per chi deve raggiungere la zona. Le autorità stanno valutando i danni e lavorano per mettere in sicurezza la strada il prima possibile. Intanto, i residenti sono costretti a trovare percorsi alternativi.

Pioggia battente, vento forte e frane in collina. L’ondata di maltempo lunedì notte ha colpito anche il territorio camaiorese lasciando dietro di sé disagi e dissesti. Basti pensare che i Vigili del fuoco del comando di Lucca sono dovuti intervenire su quattro allagamenti (di modestà entità) a Viareggio e sulle frane avvenuta lungo le strade collinari di Camaiore, in particolare lungo via della Torre, strada che porta alla frazione di Metato. La prima frana è avvenuta sul lato destro, percorrendo la strada, ed è quella con maggiore intensità dato che il materiale franato (inclusi alcuni alberi) è scivolato verso valle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ancora frane in collina. Disagi lungo la strada che porta fino a Metato Approfondimenti su Metato Lavori In collina ancora rischio frane: l’avviso della Protezione civile Scontro tra un'auto e un camion lungo la strada statale 192: feriti e disagi alla viabilità La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Metato Lavori Argomenti discussi: A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Enorme frana di 4 km inghiotte Niscemi, oltre 1500 gli sfollati: L'intera collina sta crollando; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Frana a Niscemi: collina in movimento, 1.500 sfollati. Frana a Niscemi: pioggia boati e paura, la collina scivola ancoraSituazione sempre più critica dopo le piogge della scorsa notte. Sopralluoghi dei tecnici della protezione civile ... avvenire.it Niscemi, la collina scende verso Gela: case a rischio crollo nella fascia interdettaLa frana che interessa il territorio di Niscemi è ancora in movimento, seppur con una velocità in rallentamento. A confermarlo è il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, spiegando che il moni ... corrieretneo.it Resta in vigore fino a mezzanotte l’allerta meteo su tutto il Parmense per rischio piene, frane e vento, ma i disagi maggiori sono stati causati dal gelicidio, la pioggia che gela al suolo. Mattinata difficile per la viabilità in Appennino, soprattutto tra i 500 e i 900 m - facebook.com facebook Il maltempo continua a flagellare l'Italia. Consiglio dei ministri alle 15.30 per discutere lo stato d'emergenza e le eventuali misure di intervento per Calabria, Sicilia e Sardegna . Le regioni più colpite in questi giorni da piogge intense, frane e disagi. #ANSA x.com

