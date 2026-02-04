Il Milan si prepara a puntare allo scudetto con Allegri in panchina, mentre il tempo sembra aver dato ragione a chi lo criticava. Dopo anni di critiche e polemiche, il tecnico torna a guidare la squadra con entusiasmo, lasciandosi alle spalle le accuse di essere vecchio e inadeguato. Ora, la dirigenza e i tifosi sperano in un anno di successi, certi che l’esperienza di Allegri possa fare la differenza.

Lui che era vecchio, bollito, non aggiornato, incompetente, catenacciaro, l’anti-calcio, inadeguato, uno che “lo scudetto al Milan l’ha vinto perché c’ero io” (cit. Antonio Cassano, sempre gentile nei suoi confronti). Uno senza “proposta di gioco”, qualunque cosa voglia dire un po’ come i braccetti o i quinti di cui ci si riempie la bocca per farla complicata, amico di quelli che contano, colpevole di essere il più pagato del campionato e di non averlo vinto per forza di inerzia, quello che ha preteso sul mercato i giocatori che poi hanno fallito e mai il valorizzatore dei giovani con cui ha lavorato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato recentemente sulla possibilità dello squadra di conquistare lo scudetto.

Anche Padre Tempo si è arreso: chiedete scusa ad Allegri (che punta lo scudetto con il Milan)La stagione del Milan è quella del riscatto e della rivincita per Max Allegri: che ha messo a tacere i critici e sta facendo un miracolo. E ora in tanti provano a far dimenticare le critiche e gli ins ... panorama.it

Max Allegri vince il derby e mette a tacere Padre Tempo e il mito del bel giocoDopo anni di accuse e giudizi impietosi, Max Allegri si riprende la scena: il derby vinto con pragmatismo riaccende il dibattito sul suo calcio semplice ma efficace Alla fine, anche Padre Tempo è ... panorama.it

