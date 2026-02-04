Anagni hashish in sala giochi scatta il Daspo Urbano per uno studente di 15 anni

A Anagni, un ragazzo di 15 anni si è visto arrivare il Daspo Urbano dopo essere stato sorpreso con dello hashish in una sala giochi. La polizia ha deciso di agire duramente contro lo spaccio tra i giovani e la “mala movida” che spesso coinvolge i più giovani della città dei Papi. Il provvedimento mira a fermare i comportamenti rischiosi e a rendere più sicura la zona.

Tolleranza zero contro la "mala movida" e lo spaccio tra i giovanissimi nella Città dei Papi. Un provvedimento esemplare ha colpito uno studente di soli 15 anni, destinatario di un D.Ac.Ur. (il cosiddetto "Daspo Urbano") emesso dal Questore di Frosinone su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Tutto è nato da un controllo mirato effettuato dai militari della Stazione di Anagni all'interno di una sala giochi del centro cittadino, luogo di ritrovo abituale per molti adolescenti. Durante l'ispezione, il 15enne è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish. La segnalazione è stata immediata e, data la gravità del contesto (luogo di aggregazione giovanile) e della condotta, i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura la richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione.

