Anagni borghi da raccontare

Anagni organizza un incontro pubblico per parlare di come valorizzare il suo centro storico e far conoscere meglio il territorio. L’amministrazione vuole coinvolgere cittadini e associazioni per capire come migliorare il borgo e attirare più visitatori. L’evento si terrà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per ascoltare idee e proposte.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.