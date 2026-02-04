Anagni borghi da raccontare

Anagni organizza un incontro pubblico per parlare di come valorizzare il suo centro storico e far conoscere meglio il territorio. L’amministrazione vuole coinvolgere cittadini e associazioni per capire come migliorare il borgo e attirare più visitatori. L’evento si terrà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per ascoltare idee e proposte.

Il Comune di Anagni promuove un momento di confronto dedicato alla valorizzazione del borgo e alla promozione del territorio. L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso Palazzo Bacchetti, ed è rivolto a operatori turistici, strutture ricettive, attività.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

