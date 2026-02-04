Anagni borghi da raccontare
Anagni organizza un incontro pubblico per parlare di come valorizzare il suo centro storico e far conoscere meglio il territorio. L’amministrazione vuole coinvolgere cittadini e associazioni per capire come migliorare il borgo e attirare più visitatori. L’evento si terrà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per ascoltare idee e proposte.
Il Comune di Anagni promuove un momento di confronto dedicato alla valorizzazione del borgo e alla promozione del territorio. L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 17:30, presso Palazzo Bacchetti, ed è rivolto a operatori turistici, strutture ricettive, attività.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Borghi da Raccontare, viaggia con Wallace presenta il progetto a VitorchianoSabato 10 gennaio in Comune l'incontro con strutture ricettive, attività commerciali e associazioni locali Viaggia con Wallace presenta a Vitorchiano Borghi da Raccontare, progetto di Giuseppe ... ilmessaggero.it
Dopo lo splendido incontro di Vitorchiano, il viaggio di "Borghi da Raccontare" prosegue in una delle perle del Lazio. Anagni – Palazzo Bacchetti 6 Febbraio 2026 | Ore 17:30 Sarà un piacere condividere la mia esperienza e discutere di come i social med facebook
