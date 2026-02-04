amir golzadeh dice addio alla yuasa battery grottazzolina

Amir Golzadeh lascia la Yuasa Battery di Grottazzolina. L’atleta ha deciso di interrompere la stagione e non tornerà più in maglia gialloblù. La scelta arriva a fine campionato, dopo aver attuato una clausola del contratto. Per lui, un addio che segna un nuovo inizio.

Un finale di stagione segnato da una decisione professionale: Amir Golzadeh chiuderà la propria annata lontano da Grottazzolina, attuando una clausola contrattuale che consente di accettare proposte esterne. Il percorso del giovane opposto iraniano, arrivato in Italia all'inizio della stagione, ha registrato una crescita significativa e ha attirato l'attenzione di club sia italiani sia esteri. L'esito della vicenda riflette una scelta maturata in ambito sportivo, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso al di fuori della realtà grottese. Il classe 2003 ha deciso di chiudere la propria annata lontano dalla squadra di Grottazzolina, sfruttando una clausola contrattuale prevista dal suo accordo.

La partita contro il Monza ha portato un sospiro di sollievo per Golzadeh e la sua squadra.

