America’s Cup a Bagnoli esposto a Procura di Napoli su video accuse di De Luca

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sulla regata America’s Cup a Bagnoli, dopo le accuse di Vincenzo De Luca. Le sue parole sono state considerate potenzialmente rilevanti dal punto di vista penale e ora gli inquirenti stanno valutando i video e le dichiarazioni fatte dal governatore della Campania. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi sul caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Sul cantiere di Bagnoli, le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sono "di potenziale rilievo penale". A sostenerlo è l'associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli, presentando un esposto alla Procura di Napoli. Venerdì 23 gennaio, nella rituale diretta social, l'ex governatore rimetteva nel mirino Gaetano Manfredi, sindaco e commissario di governo. Parlava di "clima da P2" e " contesto di totale illegalità". Gli strali colpivano, tra l'altro, i lavori alla colmata, al bacino di calma, i prezzi delle opere e la mancata previsione della Valutazione di impatto ambientale.

