Nei cantieri di Bagnoli, gli operai lavorano senza sosta per preparare la prossima America's Cup. Tra le macchine e le imbarcazioni, si respira un’energia nuova, quella di chi vuole rilanciare il territorio. Qualcuno si sorprende delle reazioni dei vicini, che pensano a un tradimento, ma loro sono orgogliosi di contribuire a questa grande sfida internazionale. La maggior parte di loro si sente parte di un progetto che potrebbe portare nuova vita alla zona.

«Non capisco perché c’è gente del mio quartiere che mi incontra e mi dice che sono passato al “nemico”, ma di cosa parlano? Qui a Bagnoli non c’è nulla da 30 anni e quando siamo entrati al cantiere della Coppa America c’era una discarica. Io invece sono orgoglioso di lavorare per la mia Bagnoli e vederla finalmente rinascere». A parlare è Ciro Canale 71 anni, forse il più anziano dei 300 lavoratori che stanno risanando l’area ex Italsider e in particolare la colmata a mare dove ci sarà la base operativa della Coppa America. E i giovani? Ci sono, certo che ci sono ma almeno per qualche tempo la struttura commissariale di Bagnoli - ieri rappresentata sul cantiere dal sub commissario e docente Filippo De Rossi e da Attilio Auricchio - preferisce non esporli troppo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup 2027, operai al lavoro: «Noi, fieri di contribuire al rilancio del territorio»

A Napoli, si apre ufficialmente la Coppa America 2027, con la presentazione dei primi cinque team, in attesa di un sesto.

La squadra di Nepi (Sport e Salute) ha presentato al Coni le opportunità della prossima America's Cup 2027.

