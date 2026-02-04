Ambrosini | Milan da Scudetto? Non ancora magari fra un paio di partite …

Durante l’ultima puntata di 'Elastici', Massimo Ambrosini ha parlato della prestazione del Milan contro il Bologna. L’ex centrocampista rossonero non si sbilancia e dice che forse, con un paio di partite, il Milan può puntare allo scudetto. Per ora, però, niente certezze: il sogno resta ancora lontano.

Il match del Dall'Ara ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri: il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek al 20', Nkunku su rigore al 39' e Rabiot al 48', bravo ad approfittare di un errore di Miranda nella rimessa laterale. La squadra di Allegri rimane agganciata all'Inter, cinque punti di distacco tra le due squadre. Lo snodo decisivo della stagione potrebbe essere proprio il derby, in programma l'8 marzo a San Siro. Massimo Ambrosini, ex calciatore, oggi opinionista, è intervenuto a 'Elastici', podcast di 'Cronache di Spogliatoio', al termine di Bologna-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

