Amazon ha annunciato il prezzo più basso mai visto per l’Echo Dot Max. Chi vuole risparmiare può approfittare di questa offerta e portarsi a casa un altoparlante smart a un prezzo molto conveniente, risparmiando 20 dollari rispetto al solito. La versione potenziata della linea si conferma così un’ottima scelta per chi cerca qualità senza spendere troppo.

Un aggiornamento significativo riguarda l’Amazon Echo Dot Max, versione potenziata della popolare linea di altoparlanti intelligenti. L’offerta attuale, disponibile direttamente da Amazon, propone uno sconto di 20 dollari, portando il prezzo a $79.99 per tutte le colorazioni disponibili. L’occasione è di tipo limitato e consente di accedere a prestazioni audio potenziate e a capacità smart avanzate, mantenendo la gestione vocale affidabile tramite Alexa Plus. amazon echo dot max: prezzo scontato record. Il modello Echo Dot Max si distingue per un aumento delle dimensioni rispetto al Dot tradizionale, offrendo una presenza più piena in ambienti domestici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Amazon echo dot max prezzo minimo storico risparmi 20$

