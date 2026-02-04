A Alzano, i lavori per il nuovo ospedale sono stati ufficialmente posticipati di altri dieci anni. L’annuncio arriva mentre Lovere si avvicina alla fase finale dei progetti, con l’obiettivo di partire nel 2028. Nel frattempo, a Piario si lavora alla riqualificazione del Pronto soccorso, che dovrebbe migliorare l’accoglienza e i servizi per i pazienti. La realizzazione del nuovo ospedale a Bergamo Est, costerà circa 140 milioni di euro e, a questo punto, sembra ancora lontana dall’inaugurazione.

ASST BERGAMO EST. Costerà 140 milioni, nel 2028 previsto l’avvio dei lavori. Piario, si riqualifica il Pronto soccorso. Cantiere a Lovere verso il traguardo. Il primo grande cantiere vicino alla consegna è quello di Lovere. Per gli altri, da Piario ad Alzano, si lavora invece su altre «fondamenta», quelle burocratiche e autorizzative. Per l’Asst Bergamo Est, il 2025 è stato l’anno delle ufficialità e degli stanziamenti economici, fondamentali per partire. Il 2026, invece, spazia su più fronti. Il più vicino e concreto riguarda l’efficientamento energetico dell’ospedale di Lovere, «fase conclusiva – spiega l’azienda – di un percorso pluriennale di ammodernamento dell’edilizia sanitaria del presidio»: stando alla programmazione, il termine dei lavori è programmato («salvo imprevisti») per l’estate 2026; in particolare, si è agito sulla climatizzazione, l’adeguamento delle centrali e il miglioramento delle prestazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Alzano, per il nuovo ospedale ci vorranno 10 anni. Lovere al rush finale

Approfondimenti su Lovere Rush

Al momento, al Niguarda di Milano sono ricoverati dieci pazienti vittime dell’incendio di Crans Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lovere Rush

Argomenti discussi: Alzano, per il nuovo ospedale ci vorranno 10 anni. Lovere al rush finale; La fiaccola olimpica arriva a Bergamo; Stella McCartney e Jeff Koons alzano la temperatura; Comic-Con e scrittori di fantascienza alzano un muro contro l’AI.

Alzano, orizzonte 2036 per il nuovo ospedaleIl nuovo ospedale di Alzano costerà 140 milioni, nel 2028 previsto l’avvio dei lavori. Piario, si riqualifica il Pronto soccorso. ecodibergamo.it

Brogi: Degrado segnalato dai cittadiniAppena iniziato il nuovo anno si alzano, da parte del capogruppo di ’Noi Moderati’ in consiglio comunale, Daniele Brogi, segnalazioni provenienti – dice – da più cittadini per situazioni di degrado. lanazione.it

C'è un luogo dove nascono le storie. Un nuovo inizio è nascosto sotto le radici degli alberi, nei riflessi di luce e sulle ali del vento. Le farfalle si alzano in volo a primavera, mentre i fiori si aprono al sole e qualcosa di invisibile lega tutto insieme. - facebook.com facebook