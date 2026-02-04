’Altvelox’ sbarca in città | Strumenti non in regola Sanzioni per sei milioni

La società Altvelox ha portato in città le sue attività, ma le autorità hanno già rilevato molte irregolarità. Durante i controlli, sono state comminate sanzioni per un totale di sei milioni di euro. Le verifiche hanno evidenziato strumenti non conformi alle normative, e ora si attende una risposta definitiva sulle prossime mosse. Intanto, alcuni operatori si preparano a fare ricorso, mentre in città cresce l’attesa per capire quale sarà l’effetto di questa operazione sui servizi locali.

"La prima maglia che ho indossato non è stata una divisa, ma quella del rugby. Ho iniziato a giocare a sei anni e ho continuato fino a venti. Il rugby mi ha insegnato una cosa semplice: senza regole e senza rispetto, il campo diventa una rissa. Con le regole, anche lo scontro più duro ha un senso, un limite, una lealtà di fondo", così parla Gianantonio Sottile, presidente di ’ Altvelox ’ associazione che ha sede a Belluno. Paladini degli automobilisti, da anni si battono per vederci chiaro tra multe e sanzioni, una spina nel fianco delle pubbliche amministrazioni. L’associazione domani aprirà una sede anche a Ferrara, in quello che si può definire un osservatorio privilegiato sul mondo della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Altvelox’ sbarca in città: "Strumenti non in regola". Sanzioni per sei milioni Approfondimenti su Altvelox Italia Giallo sui velox di Coriano, l'associazione Altvelox: "Strumenti privi di omologazione, pronti alla battaglia" I reflui civili verso “Cuoiodepur“. Sei milioni di metri cubi dalla città È in corso un importante intervento per il trattamento dei reflui civili nell’area empolese, con la costruzione di una nuova condotta fognaria tra il depuratore di Pagnana e Cuoiodepur di Ponte a Egola. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Altvelox Italia Argomenti discussi: ’Altvelox’ sbarca in città: Strumenti non in regola. Sanzioni per sei milioni. La prima rassegna della lettura. Sbarca in città Libri in scena. Al teatro Manzoni e in Villa RealeIl Libraccio alza il sipario sulla sua prima rassegna letteraria a Monza. Tra le principali catene di librerie in Italia, impegnata nella promozione dell’usato e di una cultura accessibile e circolare ... ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.