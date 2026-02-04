La polemica tra la sinistra e il governo Meloni si riaccende con un nuovo film. Stavolta, l’attacco riguarda il settore scuola, già al centro di molte tensioni politiche. La discussione si fa più accesa e le critiche si moltiplicano.

La sinistra “cinematografara” continua la sua battaglia contro il governo Meloni. E la lotta si fa dura. Nel mirino il degrado- a loro dire progressivo - della scuola italiana, tanto da portare i due registi Federico Greco e Mirko Melchiorre a intitolare il documentario di scena ieri sera a Roma, al cinema Greenwich, addirittura D’istruzione pubblica con un evidente gioco di parole di due esperti della materia e del linguaggio dell’intellighenzia di sinistra che, a un anno e mezzo dalle elezioni politiche e dopo mesi, mesi e mesi di tavoli, incontri, lettere aperte e piazzate, passa evidentemente ora alla campagna elettorale dura e pura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Altro film rosso contro il governo: stavolta nel mirino c'è la scuola

Approfondimenti su Scuola Governo

Un grande corteo coinvolge il popolo della Cgil, che manifesta contro la manovra governativa.

La legge di bilancio 2026 presenta interventi che rischiano di ridurre le risorse destinate alla scuola pubblica, con tagli sugli organici e modifiche ai potenziamenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuola Governo

Argomenti discussi: Le cose non dette, il cast alla première del film di Muccino a Milano, da Miriam Leone a Mahmood; Eugenio Monti e il film Rosso volante, la commozione della figlia: Ho rivisto lo spirito di papà e la sua grinta; Rosso, bianco e sangue blu 2: cast, trama, data di uscita e altro ancora; Claudio Bisio e Alessandro Siani di nuovo insieme: Bentornati al sud è ufficiale.

I SEGRETI DELL’AGENTE SEGRETO Il segreto dell’Agente segreto, uno dei film più belli dell’anno, premiato a Cannes e candidato all’oscar, è abilmente celato sotto le apparenze di un altro film, non meno interessante di ciò che lo nasconde. Da una parte c’ - facebook.com facebook