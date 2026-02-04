Altro film rosso contro il governo | stavolta nel mirino c' è la scuola

La polemica tra la sinistra e il governo Meloni si riaccende con un nuovo film. Stavolta, l’attacco riguarda il settore scuola, già al centro di molte tensioni politiche. La discussione si fa più accesa e le critiche si moltiplicano.

La sinistra “cinematografara” continua la sua battaglia contro il governo Meloni. E la lotta si fa dura. Nel mirino il degrado- a loro dire progressivo - della scuola italiana, tanto da portare i due registi Federico Greco e Mirko Melchiorre a intitolare il documentario di scena ieri sera a Roma, al cinema Greenwich, addirittura D’istruzione pubblica con un evidente gioco di parole di due esperti della materia e del linguaggio dell’intellighenzia di sinistra che, a un anno e mezzo dalle elezioni politiche e dopo mesi, mesi e mesi di tavoli, incontri, lettere aperte e piazzate, passa evidentemente ora alla campagna elettorale dura e pura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

