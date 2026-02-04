Alluvioni e danni al Sud Italia l’informativa del ministro Musumeci e la discussione alla Camera | la diretta video

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si trova ad affrontare danni ingenti. Sicilia, Sardegna e Calabria sono le zone più colpite, con alluvioni e strade distrutte. Oggi il ministro Nello Musumeci ha spiegato alla Camera cosa sta facendo il governo per aiutare le zone colpite e ricostruire. La discussione è stata subito molto intensa, con deputati che chiedono azioni rapide e concrete.

Dopo che il ciclone Harry ha colpito il Sud Italia, provocando ingenti danni soprattutto in Sicilia, Sardegna e Calabria, il ministro Nello Musumeci si è presentato di fronte alla Camera dei deputati per illustrare quanto successo e che cosa il governo intende fare. A seguire, il dibattito dei gruppi parlamentari.

