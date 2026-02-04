Alluvione approvato il Piano unico per la ricostruzione | un’ordinanza per coordinare tutti i lavori

Dopo le pesanti alluvioni che hanno colpito la zona dall’inizio di maggio, il governo ha approvato un Piano unico per la ricostruzione. Si tratta di un provvedimento che mette insieme tutti gli interventi necessari, dalla riparazione degli immobili alle infrastrutture pubbliche danneggiate. L’ordinanza serve a coordinare in modo più efficace i lavori, accelerando i tempi di ricostruzione e ripristino. Ora si attende che i lavori possano partire senza ulteriori ritardi.

È online l'ordinanza numero 57 del 2026 del commissario straordinario Fabrizio Curcio che adotta il Piano speciale di ricostruzione per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Gli agronomi di Ravenna stoppano l’ordinanza di Ricostruzione firmata da Fabrizio Curcio.

Barano, aggiudicati i lavori per il SerpentoneE’ stato aggiudicato a Barano l’intervento post alluvione per il Serpentone ai Maronti, ricompreso nell'ultima rimodulazione del Piano degli intervent ... ildispariquotidiano.it

Sottopassi a Riccione: approvato il piano di messa in sicurezza per viale Battisti e La SpeziaIl Comune di Riccione compie un passo fondamentale per la protezione della propria rete viaria dopo i pesanti danni causati dall’alluvione del maggio 2023. La ... chiamamicitta.it

In questo video parliamo di alluvione, rischio idraulico e scelte urbanistiche di Empoli. Nel Consiglio Comunale del ventidue dicembre scorso è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con un emendamento proposto dalla maggioranza che aff - facebook.com facebook