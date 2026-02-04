Allerta maree ma sfilate del Carnevale proseguono | il porto adatta i piani di emergenza

Le acque alte continuano a salire a Venezia, ma le sfilate del Carnevale non si fermano. Il porto ha modificato i piani di emergenza per garantire la sicurezza di visitatori e residenti. La città si prepara a vivere ancora qualche giorno tra maschere, eventi e, questa volta, anche con l’acqua che si fa più insistente.

Il Carnevale di Venezia procede, nonostante le acque alte che si ripetono come un rituale inesorabile. Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 11.30, il Mose si è sollevato per la seconda volta in giornata, come previsto dal piano di emergenza della Laguna. Il picco di marea, che ha superato i 140 centimetri al Ponte della Costituzione, ha coperto con un velo d'acqua l'intera piazza San Marco, trasformandola in un paesaggio da incubo in miniatura: pozze scure si allungano davanti al Palazzo Ducale, i gradini del Campanile sono inondati, e le luci del palco centrale del Carnevale sembrano galleggiare su un'immensa pozzanghera.

