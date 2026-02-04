Allegri | Scudetto aperto? Noi dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto

Dopo la partita vinta a Bologna, Allegri non si sbilancia troppo. L’allenatore del Milan dice che lo scudetto è ancora tutto da giocare, ma avverte che bisogna mantenere le distanze dalle concorrenti. “Dobbiamo essere bravi a tenere a distanza quelle sotto”, afferma, senza nascondere la soddisfazione per i tre punti conquistati. Ora il Milan guarda avanti, consapevole di dover continuare a lavorare duro per restare in corsa.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sono stati molto bravi i ragazzi perché hanno giocato una partita seria, attenta, bene tecnicamente, però bisogna ancora migliorare per alzare il livello perché abbiamo le qualità per farlo". Vittoria senza Leao e Pulisic: "Il Milan ha ottimi giocatori. È normale che ci sono giocatori come Nkunku che hanno bisogno di ambientarsi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri, commentando la sfida tra Inter e Napoli, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul proprio percorso e mantenere un atteggiamento realistico.

