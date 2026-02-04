Massimiliano Allegri si infuria in panchina durante il finale di Bologna-Milan. L’allenatore rossonero non nasconde la sua rabbia per un errore di Estupinan, che gli costa caro. Le sue proteste sono visibili, mentre la partita si avvicina alla fine. Allegri non tollera più i passaggi sbagliati e fa capire chiaramente il suo disappunto.

Bello e convincente vittoria del Milan sul campo del Bologna. I rossoneri hanno vinto 3-0 dominando dal primo all'ultimo minuto. Nessuna sofferenza in difesa, tante occasioni create in attacco. A pochi minuti dal termine Allegri ha dovuto cambiare Bartesaghi (leggi qui come sta). Al suo posto dentro Estupinan, che ha anche servito una bella palla a Fullkrug per il possibile 4-0 (grande parata di Ravaglia sul colpo di testa del tedesco). LEGGI ANCHE: Capello lancia il Milan: "Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo">>> Il terzino sinistro ecuadoriano ha comunque fatto arrabbiare tantissimo Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri furente con Estupinan: “Non siamo una squadra da colpi di tacco!”

Il Milan ha concluso il mercato invernale con quattro acquisti promessi al progetto giovanile.

