Allegri fa volare il Milan | Rabiot da record nel tris al Bologna
Massimiliano Allegri porta il Milan a una vittoria netta sul Bologna, con un 3-0 che lascia pochi dubbi. Rabiot si prende la scena segnando un gol da record, mentre i rossoneri dominano in campo. Il tecnico torinese può sorridere dopo questa prova convincente.
Massimiliano Allegri espugna il Dall’Ara con un 0-3 che profuma di sentenza. Il suo Milan non sbaglia un colpo, travolge il Bologna e si gode un Adrien Rabiot in versione totale. Il tecnico livornese, dopo aver blindato il risultato nel primo tempo con le reti di Nkunku e Loftus-Cheek, ha visto il francese chiudere definitivamente i conti a inizio ripresa, confermando una crescita statistica senza precedenti. “Vivace”, come lo definiscono i report statistici post-gara: Rabiot è infatti l’unico centrocampista della Serie A, insieme a Nico Paz, ad aver già toccato quota 4 gol e 4 assist. Un rendimento che sposa perfettamente la filosofia di Allegri: solidità dietro e cinismo letale davanti. 🔗 Leggi su Milanzone.it
