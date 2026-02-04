Alle Olimpiadi di Milano-Cortina si apre un caso curioso sui diritti d'autore. Il pattinatore spagnolo Tomás Guarino aveva preparato un programma ispirato ai Minions, con musiche tratte dalla colonna sonora di Cattivissimo Me. A quattro giorni dall’inizio delle gare, però, la sua esibizione è stata bloccata per un problema di copyright musicale. Una decisione che ha messo in discussione mesi di lavoro e rischiato di rovinare la sua partecipazione.

Ha vinto lo sport, alla fine. Però per poco. Perché il copyright stava per devastare la preparazione olimpica di un anno del povero pattinatore spagnolo Tomás Guarino: il suo programma pronto per Milano-Cortina ispirato ai Minions era stato bloccato a soli quattro giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali per un problema di copyright musicale: non avrebbe potuto usare quelle musiche ispirate alla colonna sonora del film Cattivissimo me, insomma. Not since the co-creator of the Minions disavowed their history have we had a despicable scandal like this. The Spanish figure skater Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté, who’s set to compete at the 2026 Winter Olympics, will now be allowed to perform his Minion short-form routine after. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alle Olimpiadi di Milano-Cortina scoppia la guerra dei Minions

Approfondimenti su Milano Cortina

Un pattinatore spagnolo si scontra con un problema di copyright e non potrà usare la musica dei Minions durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il debutto di Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté si è concluso con un’amara sorpresa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Programma e risultati; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; La guida completa alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: chi sono i portabandiera, quali sono le discipline e dove vedere le gare in tv. Tutto quello che c'è da sapere; Cos’è questa storia dell’ICE alle Olimpiadi Milano Cortina.

Il Curling alle Olimpiadi Invernali: guida ai segreti e ai miti della stoneCos'è il curling olimpico, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it

MILANO CORTINA | Da Gut-Behrami a Valcepina, la squadra del 'noi non ci saremo'. La lunga lista di 'esclusi' e le lacrime della francese Ledeux. #ANSA - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com