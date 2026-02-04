Alla primaria Bollini si cucina come a casa

Alla primaria Bollini, quasi 300 studenti hanno iniziato a mangiare come a casa. È stata infatti attivata la cucina in loco, permettendo ai bambini di gustare pasti preparati direttamente nella scuola. Un passo avanti per rendere il pranzo giornaliero più genuino e vicino alle tradizioni di famiglia.

Prima attivazione completa della cucina in loco: alla primaria Bollini quasi 300 alunni servirti "come a casa". "Una giornata importante – commenta l'assessore all'Istruzione Giulia Negri - Nella scuola primaria Bollini dell'istituto comprensivo Duca d'Aosta è stata infatti avviata la prima attivazione completa della cucina sul posto. Da oggi, quasi 300 alunni potranno usufruire di tutti i piatti del menù preparati direttamente nella cucina della scuola. Il primo passo concreto che condurrà alla riapertura di tutte le 15 cucine delle scuole primarie di Novara". La scelta, fortemente voluta dall'assessorato all'Istruzione e da tutta l'amministrazione comunale, nasce dalla volontà di "restituire la giusta importanza al momento del pranzo, considerato non solo un servizio ma anche un momento educativo e di socialità.

