La Jonian Dolphin Conservation riceve la quarta “Medaglia del Mare – Enzo Maiorca”. L’ente di ricerca di Taranto, che lavora da oltre 15 anni sulla tutela dei cetacei nel Mediterraneo, sarà presente alla 31esima edizione dell’EUDI Show a Bologna, dal 20 al 22 febbraio. La premiazione arriva in un momento in cui l’attenzione sulla salvaguardia delle specie marine cresce sempre di più.

Tarantini Time Quotidiano La Jonian Dolphin Conservation, l’Ente di ricerca scientifica tarantino attivo da oltre tre lustri nella ricerca e nella tutela dei cetacei nel Mediterraneo, sarà protagonista alla 31esima edizione dell’EUDI Show, in programma a Bologna dal 20 al 22 febbraio prossimi. L’EUDI Show è il più importante appuntamento della subacquea in Italia e uno dei principali al mondo, manifestazione che, con oltre duecento eventi in programma, per tutti gli operatori della “dimensione mare” rappresenta non solo un momento di aggiornamento e conoscenza professionale, ma anche un’imperdibile occasione di scambio, confronto e crescita condivisa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Alla Jonian Dolphin Conservation la quarta “Medaglia del Mare – Enzo Maiorca”

