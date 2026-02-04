Alessandro Pellegrini | Non sono solo il fratello di Federica Sono io con la mia identità

Alessandro Pellegrini rompe il silenzio e si presenta per la prima volta come individuo indipendente dalla sorella campionessa di nuoto. In un'intervista, il bartender di successo, anche lui figlio di Roberto, spiega che non si limita a essere il fratello di Federica: “Sono io, con la mia identità”. Aggiunge che, per farsi strada, bisogna affrontare le sfide e non lasciarsi schiacciare dall’ombra della famiglia. La sua storia mostra come si possa costruire una propria strada, anche lontano dai riflettori.

La sua carriera di bartender comincia presto, a soli 15 anni, tra i chioschi più esclusivi del Lido di Venezia. Non è stato facile: «Se fai bene è "grazie al nome". Se sbagli è "vedi, il solito raccomandato?". A 15 anni non è semplice. Ero arrabbiato con il mondo». Il 2004 segna un momento cruciale per tutta la famiglia: Federica torna a casa con una medaglia olimpica. «All'improvviso la nostra casa si è trovata sotto i riflettori. È cambiato tutto: ritmi, equilibri, prospettive. Federica è partita per Milano ancora minorenne, catapultata in una dimensione nuova. Per noi è stata un'ondata insieme di orgoglio e disorientamento.

Alessandro Pellegrini, fratello di Federica, si fa strada nel mondo delle vasche e dei banconi più prestigiosi del pianeta.

