Alcuni quiz di Mediaset non daranno più premi in gettoni d’oro

Alcuni quiz di Mediaset non consegneranno più premi in gettoni d’oro. La decisione interrompe una lunga tradizione, che durava da decenni, ma che spesso si rivelava una trappola per chi vinceva. Ora, i programmi cambiano rotta e i premi tornano a essere altri, lasciando molti spettatori sorpresi.

Interrompendo una tradizione della televisione che dura da decenni, ma che è sempre stata una mezza fregatura per chi vinceva Il conduttore televisivo Gerry Scotti ha annunciato durante le ultime puntate della Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario che questi due programmi, trasmessi su Mediaset, non daranno più ai vincitori i premi in classici gettoni d’oro, ma in denaro. Scotti ha detto che erano anni che chiedeva questo cambiamento alla produzione delle sue trasmissioni, e che ora le vincite saranno erogate «in soldi reali». I gettoni d’oro hanno un corrispettivo in soldi reali, ma richiedono un processo più laborioso e costoso di conversione, che riduce anche di molto il valore della vincita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Nella puntata di domenica 1 febbraio, Gerry Scotti ha annunciato che i giochi a premi di Mediaset, come La Ruota della Fortuna e Chi Vuol Essere Milionario, non useranno più i gettoni d’oro.

