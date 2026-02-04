Al Teatro Corso si balla con 90 Mania - The Musical

Al Teatro Corso si prepara a accogliere uno spettacolo che sta già facendo il giro d’Italia. Venerdì 6 febbraio alle 21.15, il musical “90 Mania” arriva finalmente in città. Dopo aver riempito le piazze di tutto il paese, lo show prodotto da DM Show Service e Isolani Spettacoli si presenta con musica, scenografie vivaci e tanta energia. La regia di Lele Mari promette un’esibizione coinvolgente, dove il divertimento sarà assicurato per il pubblico di tutte le età.

Dopo una serie di sold-out in varie piazze d'Italia, venerdì 6 febbraio alle ore 21.15 arriva al Teatro Corso 90 Mania - The Musical, lo show prodotto da DM Show Service e Isolani Spettacoli, con la regia di Lele Mari, che unisce musica, scenografie, divertimento, ballo e coinvolgimento diretto.

