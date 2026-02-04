Al Teatro Arbostella di Salerno, la XVIII stagione di commedie si avvia alla sua metà con un grande riscontro di pubblico e critici. La rassegna, intitolata “Il più felice dei tre”, continua a portare risate e divertimento, mantenendo vivo il sogno del fondatore Gino Esposito.

La XVIII stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno raggiunge il giro di boa confermando un importante successo di pubblico e critica, nel solco della visione del compianto fondatore Gino Esposito. Un risultato reso possibile anche grazie alla direzione artistica di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento. In scena la TeatroPerNoi di Napoli. Per gli ultimi week-end di gennaio e il primo di febbraio, il palco di Viale Verdi ospita una compagnia storica dell’Arbostella: la TeatroPerNoi di Napoli, giunta al 50° anno di attività, che porta in scena uno spettacolo comico-brillante adatto a tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Al Teatro Arbostella “Il più felice dei tre”

Approfondimenti su Teatro Arbostella

Al Teatro Arbostella di Salerno arriva “Il più felice dei tre”, una commedia che mescola risate e equivoci.

Al Teatro Arbostella di Salerno, la stagione comica continua con “Il più felice dei tre”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Teatro Arbostella

Argomenti discussi: Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con Mamma mia bella che tarantella; CHE VITA DURA, SIGNOR BONAVENTURA: IL DEBUTTO IN ESCLUSIVA AL TEATRO LA RIBALTA DI SALERNO; Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 30 gennaio all'1 febbraio; Gli eventi in programma a Salerno durante febbraio 2026.

Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con Mamma mia bella che tarantellaLa stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito entra nel vivo e continua a registrare un riscontro significativo da parte del pubblico, ... zon.it

Teatro Arbostella, arriva Il più felice dei tre: equivoci, risate e una tarantella irresistibileLa stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno prosegue a ritmo sostenuto e si avvicina al giro di boa con una nuova proposta ... zon.it

Teatro Arbostella“Gino Esposito” Quarta replica del 6^ spettacolo in cartellone con la CompagniaTeatropernoi Di Napoli nello spettacolo comico brillante "Mamma mia bella che tarantella" ovvero IL PIÙ FELICE DEI TRE scritto e diretto da Ernesto Mignano. - facebook.com facebook