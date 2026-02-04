Sabato 7 al Teatrino di Corte della Reggia di Monza va in scena “Femina: ritratti di donne”. Uno spettacolo che mette in scena donne di ogni tipo, tra fragilità e forza, vittime e protagoniste. La compagnia Events Theatrica di Lissone porta sul palco storie di donne tradite e traditrici, donne che affrontano le sfide della vita e si raccontano attraverso ritratti vividi e diretti.

Donne tradite e traditrici, donne fragili, ma anche forti. Appuntamento sabato 7, al Teatrino di Corte della Reggia di Monza, per “ Femina: ritratti di donne “, la nuova produzione di Events Theatrica di Lissone. La direttrice artistica Laura Nicotra e il suo staff di tecnici, attori e ballerini hanno dato vita a un collage di donne di ieri e di oggi, per raccontare attraverso l’arte come le donne abbiano lasciato il segno nel mondo. Coreografie di Benedetta Brambilla, scenografie e costumi di Alessandro Riccio e Katia Spartano. "Abbiamo scelto dieci donne tutte diverse – racconta la direttrice artistica – a cominciare da una delle mogli di Enrico Vlll, chiamandola Viola, un nome immaginario che le racchiude e attualizza tutte e sei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Teatrino della Reggia. Femina: ritratti di donne

