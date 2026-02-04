Al banco serve cura non politica Il capo dei farmacisti boccia il boicottaggio dei medicinali israeliani

"Noi farmacisti abbiamo due vincoli: la Costituzione e il codice deontologico. I temi politici li lasciamo alla politica". Non usa giri di parole Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani nonché dell'Ordine interprovinciale di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il tema è la mozione approvata dal Consiglio comunale di Monza che invita le farmacie comunali a interrompere progressivamente la commercializzazione dei farmaci prodotti da aziende israeliane, a partire da Teva, big dei medicinali generici. Un boicottaggio che, nelle parole degli estensori del provvedimento, vorrebbe "orientare le politiche delle farmacie comunali verso criteri di coerenza con il diritto internazionale e i diritti umani".

