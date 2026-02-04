Le ricerche per trovare Jonathan Kapoli si stanno intensificando in provincia di Verona, vicino al confine col Trentino. Il giovane è scomparso lunedì 2 febbraio alle 13 e da allora non si hanno tracce di lui. La famiglia e le forze dell’ordine chiedono aiuto: ogni segnale potrebbe fare la differenza.

Sono ore di ansia quelle che si stanno vivendo poco oltre il confine col Trentino, in provincia di Verona, per la scomparsa del giovane Jonathan Kapoli che, dalle 13 di lunedì 2 febbraio, è scomparso nel nulla.La famiglia è, comprensibilmente, in apprensione e ha lanciato un appello per il suo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Aiutateci a trovarlo: ore d'ansia per la scomparsa di Jonathan Kapoli

''Aiutateci a trovarlo. Qualsiasi informazione, anche la più piccola può essere fondamentale. Vi chiediamo con il cuore di condividere''VERONA. Da oltre un giorno non si hanno più notizie e così i familiari hanno diffuso l'appello: ''Aiutateci a trovarlo''. ''Jonathan Kapoli è scomparso il 02/02 intorno alle ore 13:00. E' alto 1 metro ... ildolomiti.it

