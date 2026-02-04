Questa mattina a Torino, una donna ha raccontato di aver aiutato un uomo che si era appena fuggito da un carcere.

"Stavo bevendo un caffè, ho sentito suonare il campanello e ho aperto senza chiedere, pensavo fosse un’amica sta stavamo aspettando". Invece l’uomo che verso le 14 di sabato 12 marzo 2022 si è presentato a casa di Alessandro Ieri, 53 anni e la moglie Romina Pisolo, 46 anni, era Massimo Riella, evaso poco prima dal cimitero di Brenzio dove era scortato dalla polizia penitenziaria che lo aveva portato a fare visita alla tomba della madre. I due coniugi sono a processo dibattimentale per favoreggiamento personale, difesi dall’avvocato Arnaldo Giudici, accusati di avergli dato una mano nella fuga: quel giorno, era rimasto a casa loro circa mezzora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aiutarono Riella, il fuggitivo: "Non sapevamo fosse detenuto"

Massimo Riella, il ricercato dell’Altolago, ha fatto perdere le sue tracce per settimane.

