Aiello | Obiettivi centrati e conti in equilibrio grazie alle plusvalenze

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, fa il punto sulla sessione invernale di mercato. Aiello spiega che gli obiettivi sono stati centrati e i conti sono in equilibrio, grazie alle plusvalenze realizzate. Ha sottolineato come la strategia del club sia stata quella di mantenere la stabilità e rafforzare la squadra senza perdere di vista il progetto a lungo termine. Aiello ha anche commentato che la gestione delle risorse ha permesso di affrontare la Serie B con un budget sostenibile.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Direttore Sportivo dell’ Avellino, Mario Aiello ha analizzato con estrema lucidità la sessione invernale di calciomercato rivendicando la coerenza di un progetto nato per stabilizzare il club nel nuovo contesto della Serie B. “ Avevamo già pianificato l’idea di dover fare degli interventi sulla rosa perché il passaggio dalla C alla B ci ha portato ad avere un numero più alto che si lega a qualche infortunio “, ha esordito il dirigente, spiegando come la società abbia preferito operare con cautela per non smarrire l’identità del gruppo. “Immaginavamo di dover operare su due step per non fare tutto subito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aiello: “Obiettivi centrati e conti in equilibrio grazie alle plusvalenze” Approfondimenti su Avellino Calciomercato Il Real Madrid raccoglie enormi plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto Il Real Madrid ha registrato significative plusvalenze grazie alle clausole di riacquisto nei trasferimenti di alcuni giocatori. Retiambiente e rifiuti. Obiettivi centrati e differenziata al 67 %. Soddisfazione di Volpi Retiambiente si impegna a migliorare la gestione dei rifiuti, con obiettivi di raccolta differenziata al 67%. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Avellino Calciomercato Avellino, Aiello: Obiettivi centrati. Pandolfi in extremis? Meriti ad AloisiIl direttore sportivo dei lupi: Le gerarchie hanno determinato le scelte ... msn.com Aiello: Centrati tutti gli obiettivi. Soddisfatti delle uscite. Operazione Lescano perfetta. Sui nuovi arrivi e il caso Boersma...Conferenza stampa di fine calciomercato per Mario Aiello, il direttore sportivo dell'Avellino. Tanti i temi trattati, una spiegazione sul calciomercato, le scelte fatte, la rosa messa a disposizione d ... msn.com Farmacia Aiello Udine. . Nuovo anno, nuovi obiettivi. Se tra i tuoi c’è quello di perdere peso e sentirti di nuovo leggero, il Kit 5 Giorni di KEYLIFE è un supporto semplice per tornare in forma dopo gli eccessi delle feste. Approfitta dello sconto di 9€ su ogni k - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.