Agostino Corradini ha passato la vita in sella alla bicicletta, ma il suo nome non è tra i grandi campioni. La sua storia nasce da un episodio semplice, un calcio di un mulo, e si trasforma in una passione che lo ha portato a scrivere anche un omaggio a Fausto Coppi. Corradini non ha mai cercato la gloria, ha vissuto pedalata dopo pedalata, lasciando dietro di sé un esempio di dedizione allo sport.

Una vita dedicata allo sport, dove tutto è iniziato con il calcio di un mulo. È una storia in cui il nome del protagonista non è scritto negli albi d’oro. Eppure in qualche modo è lì, indelebile, sullo sfondo di una foto che ritrae Coppi, divenuta iconica. L’appuntamento odierno con la nostra rubrica "amarcord" è dedicato ad Agostino Corradini, classe 1931, recentemente scomparso, cultore di varie discipline, fra cui soprattutto il ciclismo. Da ragazzo lavorava nella bottega di un maniscalco e sognava il calcio, l’idolo era Valentino Mazzola, finché un colpo al ginocchio scoccato da un animale che doveva essere ferrato, lo ha catapultato dal pallone alla bici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agostino Corradini, vita a pedali. L’uomo che scrisse "W Fausto"

Approfondimenti su Agostino Corradini

Agostino Corradini, noto per aver scritto

Ultime notizie su Agostino Corradini

Argomenti discussi: Morto Agostino Corradini: fu lui a scrivere W Fausto sulla neve dello Stelvio al Giro 1953.

CI HA LASCIATO GANEIN CORRADINI, L'UOMO CHE SCRISSE W FAUSTO SULLO STELVIO (E NON SOLO). GALLERYHa iniziato un nuovo viaggio, Agostino Corradini. A 94 anni ha chiuso gli occhi nella sua Scandiano, lui uomo che ha vissuto mille vite. È stato lui, nel 1953, a scrivere nella neve dello Stelvio quel ... tuttobiciweb.it

Morto Agostino Corradini: fu lui a scrivere W Fausto sulla neve dello Stelvio al Giro 1953Era un ventenne partito da Scandiano in bici per vedere le tappe sulle Dolomiti. Realizzò la scritta con un palo e attese il passaggio di Fausto. Nasce così una delle immagini più iconiche della stori ... msn.com

Da Castellania Coppi buongiorno a tutti/e! Mercoledì 28 Gennaio 2026 Lo staff di #CasaCoppi si unisce al dolore della famiglia di Agostino Corradini e porge le più sentite condoglianze. "È morto Agostino Corradini: fu lui a scrivere “W Fausto” sulla neve dello - facebook.com facebook