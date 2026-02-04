Agguato tra vicine a Santa Palomba | donna travolta più volte con l’auto arrestati padre e figlia

Una donna è stata travolta più volte con l’auto tra alcune case vicino a Santa Palomba. Due persone, padre e figlia, sono state arrestate poco dopo. L’episodio è nato da un tentativo di chiarire vecchi dissapori, ma è finito in una violenta aggressione. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre gli aggressori sono stati fermati dai carabinieri. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Un incontro che doveva servire a chiarire vecchi dissapori si è trasformato in un’aggressione di estrema violenza. È accaduto nel pomeriggio di lunedì in via dei Papiri, strada che attraversa il complesso di case popolari nella zona di Santa Palomba, alle porte di Roma. A finire in ospedale in condizioni gravissime una donna di 55 anni, vittima di un vero e proprio agguato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’appuntamento tra la 55enne e una vicina di casa di 34 anni sarebbe stato in realtà una trappola. La più giovane si è presentata accompagnata dal padre, un uomo di 72 anni. Pochi istanti dopo l’incontro, la situazione è precipitata: prima le urla, poi gli insulti, quindi l’aggressione fisica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Agguato tra vicine a Santa Palomba: donna travolta più volte con l’auto, arrestati padre e figlia Approfondimenti su Santa Palomba Micaela, figlia di Massimo Boldi: «Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Tra noi non è mai scoccata la scintilla» Micaela Boldi, figlia di Massimo Boldi, racconta il suo rapporto con il padre e le dinamiche familiari. Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà, Gualtieri: “Non dipenderemo più da nessuno” È stato dato il via libera definitivo alla costruzione del termovalorizzatore di Santa Palomba, con l’ok della Conferenza dei Servizi e il rilascio delle autorizzazioni ambientali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Santa Palomba Argomenti discussi: Caccia all'uomo con coltelli e machete: l'agguato in pieno centro | VIDEO; Clan in guerra, alta tensione a Bitonto dopo l’agguato; Agguato dopo la serata al circolo: bottigliata in testa, viene rapinato a Chiaravalle; Omicidio Moretti: funerali in forma privata, 6 ore di autopsia sul corpo del nipote del boss - FoggiaToday. Agguato tra vicine a Santa Palomba: donna travolta più volte con l’auto, arrestati padre e figliaUn incontro che doveva servire a chiarire vecchi dissapori si è trasformato in un’aggressione di estrema violenza. È accaduto nel pomeriggio di lunedì in ... romadailynews.it Santa Palomba, agguato tra vicine: investita tre volte e colpita con una mazza. 55enne in fin di vitaUn incontro fissato come chiarimento, finito in un agguato. A Santa Palomba, tra Roma e Pomezia, una donna di 55 anni viene prima colpita a bastonate e poi travolta più volte con un’auto, usata come u ... msn.com IN TRATTATIVA POMEZIA - SANTA PALOMBA, Viale delle Arti 2 LOCALI – 56 MQ + TERRAZZO DI 25 MQ + 1 POSTO AUTO SCOPERTO + CANTINA DI 6 MQ + BOX AUTO DI 20 MQ APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO C/A: Soggiorno, cucinotto, di - facebook.com facebook

