Aggressione choc in strada | donna picchiata con il bastone e investita Fermati padre e figlia

Una donna è stata aggredita in strada, picchiata con un bastone e investita da un’auto. L’episodio si è verificato alle 19 di ieri in via dei Papiri, nella zona di Santa Palomba. Un’aggressione violenta che ha lasciato tutti senza parole. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato un padre e sua figlia, sospettati di essere coinvolti. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire.

Picchiata con un bastone e investita dall'auto. Un'aggressione brutale che si è consumata intorno alle 19 del 2 febbraio in via dei Papiri, nella zona di Santa Palomba. La vittima, una 54enne, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Gli agenti hanno fermato un uomo e una donna, di 71.

