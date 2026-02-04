Aggressione al Centro di Distribuzione di Ginosa la UILPoste denuncia | Fatto gravissimo non è confronto sindacale ma violenza

La UILPoste denuncia un episodio grave avvenuto nel centro di distribuzione di Ginosa, in provincia di Taranto. Due donne, una responsabile e un’addetta, sono state vittime di un’aggressione verbale. La sigla sindacale condanna duramente quanto accaduto e sottolinea che non si tratta di un confronto sindacale, ma di una vera e propria violenza.

Tarantini Time Quotidiano UILPoste Puglia denuncia con la massima fermezza la gravissima aggressione verbale avvenuta nei giorni scorsi all’interno del Centro di Distribuzione di Ginosa, in provincia di Taranto, ai danni di due lavoratrici, la Responsabile del Centro e un’addetta alla Linea Mercato. Secondo quanto ricostruito, durante una visita effettuata da esponenti di un’altra organizzazione sindacale, si sarebbe verificato un episodio di inaudita gravità, del tutto estraneo a qualsiasi corretto confronto sindacale. Il fatto sarebbe scaturito da una semplice e garbata osservazione della Responsabile del Centro, che aveva fatto notare di non essere stata salutata all’ingresso, richiamando di fatto al rispetto delle più elementari regole di educazione e di accesso nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

