Aggredito dal paziente in ambulanza ferito Francesco Duranti | Era una furia avrebbe potuto uccidermi

Un uomo ha aggredito un soccorritore della Croce Gialla di Ancona mentre era in ambulanza. Francesco Duranti, 45 anni, è stato ferito durante il tentativo di soccorso. L’uomo, in preda alla rabbia, ha colpito Duranti e lo ha mandato all’ospedale. Il soccorritore racconta che il paziente era una furia e avrebbe potuto ucciderlo. La scena si è svolta in fretta, lasciando tutti senza parole.

ANCONA Perde il lume della ragione e aggredisce durante un soccorso un dipendente della Croce Gialla di Ancona, Francesco Duranti, 45 anni: l'ha mandato all'ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni. L'episodio di violenza, l'ennesimo ai danni di un operatore sanitario, è avvenuto lunedì pomeriggio in via Palestro, dove l'equipaggio della Gialla era intervenuto per un trentenne in stato di agitazione. I fatti Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale assieme ad un mezzo dell'Esercito a bloccare il traffico per consentire i soccorsi. Proprio la presenza delle forze dell'ordine sembrava aver tranquillizzato il trentenne.

