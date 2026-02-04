Aggredito dal paziente in ambulanza ferito Francesco Duranti | Era una furia avrebbe potuto uccidermi

Da corriereadriatico.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha aggredito un soccorritore della Croce Gialla di Ancona mentre era in ambulanza. Francesco Duranti, 45 anni, è stato ferito durante il tentativo di soccorso. L’uomo, in preda alla rabbia, ha colpito Duranti e lo ha mandato all’ospedale. Il soccorritore racconta che il paziente era una furia e avrebbe potuto ucciderlo. La scena si è svolta in fretta, lasciando tutti senza parole.

ANCONA Perde il lume della ragione e aggredisce durante un soccorso un dipendente della Croce Gialla di Ancona, Francesco Duranti, 45 anni: l’ha mandato all’ospedale, da cui è stato dimesso con una prognosi iniziale di 15 giorni. L’episodio di violenza, l’ennesimo ai danni di un operatore sanitario, è avvenuto lunedì pomeriggio in via Palestro, dove l’equipaggio della Gialla era intervenuto per un trentenne in stato di agitazione. I fatti Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale assieme ad un mezzo dell’Esercito a bloccare il traffico per consentire i soccorsi. Proprio la presenza delle forze dell’ordine sembrava aver tranquillizzato il trentenne. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

aggredito dal paziente in ambulanza ferito francesco duranti era una furia avrebbe potuto uccidermi

© Corriereadriatico.it - Aggredito dal paziente in ambulanza, ferito Francesco Duranti: «Era una furia, avrebbe potuto uccidermi»

Approfondimenti su Ancona Croce Gialla

Aggressione shock nello studio medico: dottore spintonato e ferito dal paziente

Medico aggredito da un paziente all’ospedale Vannini: gli ha fratturato una vertebra, è grave

Un medico dell'ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, che gli ha causato la frattura di una vertebra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ancona Croce Gialla

Argomenti discussi: Aggredito e pestato a sangue in ospedale (nel reparto di psichiatria): picchiato da un altro paziente; Ho avuto paura di morire. Aspettiamo da mesi presidio di polizia. Parla il medico picchiato da un paziente; Medico aggredito da un paziente al Vannini di Roma, ha una prognosi di 60 giorni; Operatore della Croce Gialla picchiato dal paziente che soccorreva: Ora ho paura a tornare al lavoro.

Ancona - Operatore della Croce Gialla aggredito in ambulanza: colpito dall’uomo che stava trasportando all’ospedaleUn nuovo episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato nella serata di ieri ad Ancona. Un operatore della Croce Gialla è stato aggredito da un uomo mentre lo stava accompagnand ... veratv.it

aggredito dal paziente inAggredito e pestato a sangue in ospedale (nel reparto di psichiatria): picchiato da un altro pazienteÈ successo al Fatebenefratelli nella mattinata di lunedì 2 febbraio. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia ... milanotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.