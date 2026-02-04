Una strada di Caldana ha scatenato le proteste dei residenti dopo una serie di episodi sgradevoli. Molti, che la percorrono per lavoro, sport o turismo, si sono trovati di fronte a situazioni di pericolo, anche violente, legate a cani randagi. Ora i cittadini chiedono interventi immediati alle autorità per mettere fine a questa situazione.

GAVORRANO C’è una strada, che da tempo crea preoccupazioni a Caldana, ed è quella che in tanti frequentano abitualmente, per ragioni personali, sportive e turistiche ma che balza alla cronaca per fatti, anche gravi, che ha portato i residenti a sottoporla all’attenzione delle Autorità. Una situazione di fatto molto grave, che dura da anni, fonte di concreto pericolo per la pubblica incolumità e ora tanti cittadini, stufi di questi continui pericolosi eventi hanno deciso di dare vita ad una protesta, sottoscrivendo una petizione – esposto. Il documento è stato inviato, oltre al sindaco di Gavorrano, alla Prefettura di Grosseto, alla polizia locale, alla stazione locale dei carabinieri, all’Azienda Usl Toscana Sud Est e alla Procura della Repubblica di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aggrediti dai cani sulla strada, ora basta". Denuncia in Procura

