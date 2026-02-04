Aggrediti dai cani sulla strada ora basta Denuncia in Procura
Una strada di Caldana ha scatenato le proteste dei residenti dopo una serie di episodi sgradevoli. Molti, che la percorrono per lavoro, sport o turismo, si sono trovati di fronte a situazioni di pericolo, anche violente, legate a cani randagi. Ora i cittadini chiedono interventi immediati alle autorità per mettere fine a questa situazione.
GAVORRANO C’è una strada, che da tempo crea preoccupazioni a Caldana, ed è quella che in tanti frequentano abitualmente, per ragioni personali, sportive e turistiche ma che balza alla cronaca per fatti, anche gravi, che ha portato i residenti a sottoporla all’attenzione delle Autorità. Una situazione di fatto molto grave, che dura da anni, fonte di concreto pericolo per la pubblica incolumità e ora tanti cittadini, stufi di questi continui pericolosi eventi hanno deciso di dare vita ad una protesta, sottoscrivendo una petizione – esposto. Il documento è stato inviato, oltre al sindaco di Gavorrano, alla Prefettura di Grosseto, alla polizia locale, alla stazione locale dei carabinieri, all’Azienda Usl Toscana Sud Est e alla Procura della Repubblica di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
