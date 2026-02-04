Agenti Ice alle Olimpiadi Piantedosi | Nessuna compressione della sovranità italiana In passato c’è chi ha ospitato i militari russi

Durante le Olimpiadi, l’Italia ha schierato agenti dell’Ice, ma il ministro Piantedosi assicura che non si tratta di una compressione della sovranità nazionale. Più che un’azione improvvisa, si tratta di rispettare un accordo internazionale firmato dall’Italia, ricorda il ministro. In passato, invece, ci sono stati casi in cui altri paesi hanno ospitato militari russi senza che si sollevassero dubbi sulla sovranità.

La presenza dell’Ice alle Olimpiadi non è «un’improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale», ma «l’ottemperanza ad un’intesa internazionale giuridicamente vincolante e assunta dall’Italia». Con queste parole Matteo Piantedosi giustifica la presenza della famigerata polizia anti-immigrazione ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, respingendo le accuse e le proteste delle opposizioni. Il ruolo dell’Ice a Milano-Cortina. Durante l’informativa in aula, il ministro dell’Interno ha poi precisato: «L’Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Il governo italiano ha chiarito che non risultano agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) coinvolti nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La Regione Lombardia ha chiarito in merito alle voci sulla possibile presenza di agenti dell’ICE statunitense ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026.

GLI AGENTI ICE ALLE OLIMPIADI, SALVINI: «MA QUI SI RISPETTANO LE NOSTRE LEGGI» | 26/01/2026

Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina, Piantedosi «non potrà mai fare attività di polizia in Italia»Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina gli agenti ICE non sono operativi. Il ministro Matteo Piantedosi rassicura «svolgono sempre lo stesso tipo di attività di natura investigativa, non è mai ... italiaoggi.it

Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla CameraLeggi su Sky TG24 l'articolo Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera ... tg24.sky.it

