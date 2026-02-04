Agata Christian – Delitto sulle nevi | La recensione

Questa volta Christian De Sica e Maccio Capatonda portano sul grande schermo un film che, inaspettatamente, si discosta dai soliti schemi. Le aspettative erano basse, e anche questa volta il risultato non cambia molto. La pellicola si muove tra momenti divertenti e alcune sbavature, senza riuscire a lasciare il segno. La critica, invece, si divide tra chi apprezza questa svolta e chi rimane scettico.

Dobbiamo ammetterlo: le aspettative per questo film non erano altissime. E avevamo ragione. Tuttavia, la piega che il nuovo film con Christian De Sica e Maccio Capatonda ha preso si distacca leggermente dai nostri timori. In questo film dalle intenzioni chiaramente parodiche vediamo protagonista Christian Agata (" prima il nome, poi il cognome "), famoso criminologo dal carattere burbero e inavvicinabile (come ogni detective che si rispetti), invitato dalla famiglia Gulmar nella loro ricca tenuta in montagna. I Gulmar, famosi per i loro giochi da tavolo, vogliono che il criminologo sia lo sponsor per la nuova edizione dello storico "Crime Castle", una specie di Cluedo ispirato alla suddetta tenuta.

