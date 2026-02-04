Africa Mission posticipato al 28 febbraio il termine per partecipare a Vieni vedi…cambia

Africa Mission ha annunciato il posticipo del termine per iscriversi a “Vieni, vedi…cambia”. Ora i giovani di Piacenza, tra i 18 e i 30 anni, e gli studenti hanno tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda. La scelta arriva dopo che molte persone avevano chiesto più tempo per partecipare al progetto di cooperazione e sviluppo.

È posticipato al 28 febbraio il termine per presentare domanda per partecipare a “Vieni, vedi.cambia”, il progetto che Africa Mission Cooperazione e Sviluppo promuove per il secondo annodestinandolo a tutti i giovani di Piacenza dai 18 ai 30 anni, ma anche agli studenti e ai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

