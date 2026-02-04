Affari Tuoi la clamorosa lite di Lorena col fidanzato | Aiutami a scegliere!
Nella puntata di Affari Tuoi del 3 febbraio, condotta da Stefano De Martino, la protagonista è Lorena, consulente aziendale della Campania, in coppia con il fidanzato Mario (fisioterapista di giorno e pr la sera). Lorena sceglie il pacco numero 10.La partita parte con eliminazioni di pacchi rossi non particolarmente alti. Subito dopo entra in scena Martina Miliddi con il pacco ballerina: durante la performance, una scarpa si rompe, ma l’ex concorrente di Amici continua a danzare con grande professionalità fino alla fine, guadagnandosi il plauso del conduttore: “Brava Martina, una vera professionista anche con una sola scarpa”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Affari Tuoi 3 Febbraio
Lorena ad Affari Tuoi si arrabbia col fidanzato: “Aiutami a scegliere”, e perde il pacco da 100mila euro
Lorena, concorrente di Affari Tuoi, si arrabbia con il fidanzato Mario mentre tenta di decidere se accettare l’offerta del dottore.
La clamorosa scelta di Lorena ad Affari Tuoi: perde 100mila euro per un consiglio sbagliato
Lorena perde 100mila euro durante una puntata di Affari Tuoi.
Ultime notizie su Affari Tuoi 3 Febbraio
Argomenti discussi: Affari Tuoi, la clamorosa rivelazione di Stefano De Martino su Herbert Ballerina: Vi spoilero tutto | Libero Quotidiano.it; Affari Tuoi, imprevisto clamoroso e bacio in diretta sconvolgono De Martino; Affari Tuoi, la clamorosa lite di Lorena col fidanzato: Aiutami a scegliere! | Libero Quotidiano.it; Affari Tuoi la gaffe clamorosa di Giovanni | De Martino e Ballerina lo fermano.
Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende tutti con un finale clamoroso.Colpi di scena e strategie in prima serataLa nuova puntata di Affari Tuoi andata in onda il 29 gennaio su Rai 1 ha confermato ancora una volta la fo ... assodigitale.it
Affari Tuoi, imprevisto clamoroso e bacio in diretta sconvolgono De Martino.Affari Tuoi, il dietro le quinte che la tv non mostraNel dietro le quinte di Affari Tuoi si gioca una partita complessa tra comicità, share e costru ... assodigitale.it
Nella puntata di Affari Tuoi, Lorena chiede con insistenza al fidanzato Mario di aiutarla a capire se accettare l’offerta del dottore ma la decisione si rivela decisamente sbagliata - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.