Affari tuoi furia contro Natale | Così sm***ona

I telespettatori di Affari tuoi hanno preso di mira Natale, il personaggio del quiz condotto da Stefano De Martino. Molti da casa criticano il modo in cui viene trattato, accusandolo di essere spesso vittima di ingiustizie. La rabbia cresce e sui social si chiede che finisca questa tendenza, con commenti che non risparmiano nessuno. La polemica si infiamma e l’attenzione si concentra sul modo in cui il pubblico reagisce ai personaggi del programma.

"Questa cosa che quando qualcuno piace al pubblico perde, deve finire". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, da casa fanno tutti il tifo per il simpatico Natale. Anche Hebert Ballerina, il "disturbatore" star della trasmissione, a un certo punto ne approfitta abbracciando lui e il padrone di casa: "Guarda guarda - chiama la regia -, quando mi ricapita? Sto tra Natale e Santo Stefano". Risate in studio a tagliare la tensione. Natale arriva con 4 pacchi alla fine, due blu da 0 e 50 euro, e due rossi da 10mila e 75mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Nell'ultima puntata di Affari Tuoi del 2025, condotta da Stefano De Martino, si incontrano Roberto, magazziniere e agricoltore di Tolentino, e sua moglie Gloria, educatrice.

Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, la partecipante Rosy ha indossato un abito che ha suscitato numerosi commenti tra gli spettatori.

