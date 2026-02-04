La puntata di AEW Collision andata in onda sabato 31 gennaio 2026 su TNT ha attirato quasi 500.000 spettatori. Con il nuovo sistema di rating, gli ascolti sono saliti del 94,5%, raggiungendo i 492.000 spettatori. Un aumento sorprendente rispetto alla settimana precedente, che conferma l’interesse crescente per questo show.

La puntata di AEW Collision andata in onda sabato 31 gennaio 2026 su TNT ha totalizzato 492.000 spettatori, con un incremento del 94,5% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato più alto per lo show dal 17 settembre scorso, quando però Collision andò in onda di mercoledì dopo Dynamite. Considerando esclusivamente lo slot del sabato sera, è il miglior risultato dal 29 maggio 2025. Il rating nel target demografico 18-49. Nel target demografico 18-49, Collision ha ottenuto uno 0.07, piazzandosi al 22° posto nelle classifiche cable della serata. Il dato segna un aumento del 250% rispetto alla settimana precedente e eguaglia il miglior rating in questa fascia dal 15 ottobre, un altro episodio trasmesso eccezionalmente di mercoledì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Boom di ascolti per Collision con il nuovo sistema di rating +250%

Approfondimenti su AEW Collision

Zayda Steel, ex talento WWE, ha fatto il suo debutto in AEW durante lo show Collision, partecipando con gli SkyFlight in un match trios contro i Death Riders.

L'evento AEW Collision previsto per il 25 gennaio all'Esports Stadium di Arlington è stato cancellato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su AEW Collision

Ascolti tv, lunedì 1 dicembre: boom di ascolti per Sandokan (34%), segue Grande Fratello e Lo Stato delle CoseRai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, lunedì 1 dicembre, ha offerto ai telespettatori grandi film, soap opera e programmi di ... ilmessaggero.it

Ascolti tv, lunedì 1 dicembre: boom di ascolti per Sandokan (34%), segue Grande Fratello e Lo Stato delle CoseProsegue la sfida dell’Access Prime Time tra Rai 1 e Canale 5. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, seguita da 5.674.000 spettatori pari al 26.4%, supera di nuovo Affari Tuoi, condotto da Stefano ... ilmessaggero.it

Matteo Messina Denaro conquista gli italiani: boom di ascolti per "L'invisibile" - facebook.com facebook

Champions League, boom di ascolti per Sky nella ultima giornata della League Phase x.com