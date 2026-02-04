Aereo sorvola il corteo olimpico | richiamo a prudenza per i portatori della fiaccola in volo sopra le città

Un aereo ha sorvolato il corteo olimpico a Seregno, attirando l’attenzione di tutti. La scena più sorprendente però si è verificata quando un uomo è stato visto seduto su un divano posizionato sul tetto di una Renault 4 bianca, in mezzo al traffico bloccato e sotto una pioggia battente. Un’immagine insolita e pericolosa che ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra le autorità e gli organizzatori dell’evento.

Il pomeriggio del 3 febbraio, con il cielo plumbeo e la pioggia che si ostinava a scendere a Seregno, un’immagine insolita si è insinuata nel flusso del passaggio della fiaccola olimpica: un uomo seduto su un divano sistemato sul tetto di una Renault 4 bianca, in mezzo al traffico fermo e al silenzio di una strada chiusa al transito. Non era un turista in cerca di scatti virali, né un fotografo in cerca di inquadrature d’effetto. Era Renato Evaristo Perego, 63 anni, brianzolo doc, che da anni si è imposto come il più singolare tra i contestatori di piazza. Non con grida, non con striscioni, ma con un semplice divano, un cartello con la parola “Slowly” e un orsacchiotto di peluche che gli fa da compagno di viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aereo sorvola il corteo olimpico: richiamo a prudenza per i portatori della fiaccola in volo sopra le città Approfondimenti su Fiaccola Olimpica Il cuore della città brucia insieme alla Fiaccola: le strade di Avellino celebrate dal fuoco olimpico Avellino ha ospitato con entusiasmo la Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, portando le sue strade al centro dell’evento. Monsignor Valentinetti: "Il 'Buon Natale' sia un richiamo alla responsabilità, per diventare autentici portatori di pace" Monsignor Valentinetti invita a riflettere sul significato del Natale come momento di responsabilità e di impegno verso la pace. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Meloni sorvola in elicottero zone colpite dal maltempo in Sicilia. Arrivata in aereo a Catania accompagnata da Ciciliano #ANSA x.com Meloni sorvola in elicottero zone colpite dal maltempo in Sicilia. Arrivata in aereo a Catania accompagnata da Ciciliano #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.