Adrilog buoni pasto sospesi | c’è lo sciopero

Sciopero in vista per i lavoratori del magazzino Deco. La Filt Cgil, in accordo con la Rsa, ha proclamato due giorni di mobilitazione, domani e venerdì, che coinvolgeranno tutti i turni di lavoro dei dipendenti della cooperativa Adrilog. La decisione arriva a seguito della sospensione, decisa unilateralmente dall'azienda a partire dal primo gennaio 2026, dei buoni pasto giornalieri, "beneficio riconosciuto da anni e la cui interruzione sta determinando un rilevante danno economico per i 15 lavoratori coinvolti". Una misura che ha spinto il sindacato a proclamare lo sciopero, dopo che lo stato di agitazione annunciato lo scorso 26 gennaio non aveva ricevuto alcuna risposta da parte di Adrilog.

