Adrian Newey spiega come usa l'IA in Formula 1 | quando gli chiedono di ChatGPT non si trattiene

Adrian Newey spiega come utilizza l’intelligenza artificiale in Formula 1. Quando gli chiedono di ChatGPT, non si trattiene e chiarisce subito che non si tratta di un chatbot che progetta le macchine. Per lui, l’IA è un insieme di strumenti su misura, pensati per risolvere problemi tecnici specifici, non un sistema di conversazione automatica.

Newey chiarisce l'equivoco: in Formula 1 l'intelligenza artificiale non è un chatbot che "progetta" la monoposto, ma un set di strumenti cuciti addosso a problemi specifici. Aston Martin lavora su analisi, misurazioni e simulazioni: e quando spunta ChatGPT la risposta è una fragorosa risata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Adrian Newey sta rivoluzionando l’approccio di Aston Martin alla Formula 1.

