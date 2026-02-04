La città piange Angelo Ottani, noto come l’“anti Sivori”. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata solo dopo le esequie private celebrate all’ospedale di Sassuolo, dove Ottani è morto sabato. La notizia ha colto di sorpresa molti, che ricordano il suo impegno e la sua fedeltà ai colori gialli per dieci anni.

Unanime cordoglio in città per la scomparsa di Angelo Ottani. La famiglia, dando corso alle volontà del defunto, ha dato la notizia solo ieri, ad esequie avvenute, celebrate in forma privata presso l’ospedale di Sassuolo dove Ottani è morto sabato. Conosciutissimo in città, aveva 89 anni ed è stato una bandiera del calcio modenese, vestendo la maglia del Modena, anche in serie A, per dieci anni tra la metà degli anni ’50 e il 1965 guadagnandosi il soprannome di ‘Sivori’ essendo uno dei pochissimi difensori in grado di limitare il genio del fuoriclasse argentino. Aveva chiuso la carriera a Cremona in serie C e poi, negli anni ’70, era stato prima giocatore e poi, per sei stagioni, allenatore del Sassuolo squadra della città dove Ottani era nato nel 1936 e alla quale era legato da un affetto sincero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Ottani, ’l’anti Sivori’ bandiera dei gialli per 10 anni

